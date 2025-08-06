Bıçaklı şahsa müdahale eden polislere çok ağır sözler! "Köpeksin"

İstanbul Ümraniye'de bıçaklı bir şahsı gözaltına almak isteyen polislere, şahsın annesi ve ablası saldırarak müdahale etti. Polislere hakaret eden kadınlardan birinin polis memuruna "Sen köpeksin" dediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Ümraniye'de bıçaklı bir şahsı gözaltına almak isteyen polislere, şahsın annesi ve ablası saldırarak müdahale etti. Polislere hakaret eden kadınlardan birinin polis memuruna "Sen köpeksin" dediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bıçaklı bir şahsı gözaltına almak isteyen polis ekipleri, beklenmedik bir direnişle karşılaştı. Şüphelinin annesi ve ablası, gözaltı işlemini engellemeye çalışarak polis memurlarına saldırdı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"SEN KÖPEKSİN"

Kadınların, gözaltı yapan polis memurlarına yönelik hakaret içerikli sözleri de cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerdebir kadının "Sen köpeksin" diyerek bağırdığı net şekilde duyuluyor.

Olay, Ümraniye'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, elinde bıçakla tehdit oluşturduğu belirtilen bir şahsı etkisiz hale getirmek isteyen polis ekipleri, müdahale sırasında aile bireylerinin sert tepkisiyle karşılaştı. Şüphelinin annesi ve ablası, güvenlik güçlerine fiziksel olarak müdahale etti.