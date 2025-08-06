BIST 10.925
DOLAR 40,66
EURO 47,22
ALTIN 4.400,82
GÜNCEL

Bıçaklı şahsa müdahale eden polislere çok ağır sözler! "Köpeksin"

İstanbul Ümraniye'de bıçaklı bir şahsı gözaltına almak isteyen polislere, şahsın annesi ve ablası saldırarak müdahale etti. Polislere hakaret eden kadınlardan birinin polis memuruna "Sen köpeksin" dediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Ümraniye'de bıçaklı bir şahsı gözaltına almak isteyen polislere, şahsın annesi ve ablası saldırarak müdahale etti. Polislere hakaret eden kadınlardan birinin polis memuruna "Sen köpeksin" dediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bıçaklı bir şahsı gözaltına almak isteyen polis ekipleri, beklenmedik bir direnişle karşılaştı. Şüphelinin annesi ve ablası, gözaltı işlemini engellemeye çalışarak polis memurlarına saldırdı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"SEN KÖPEKSİN"

Kadınların, gözaltı yapan polis memurlarına yönelik hakaret içerikli sözleri de cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerdebir kadının "Sen köpeksin" diyerek bağırdığı net şekilde duyuluyor.

Olay, Ümraniye'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, elinde bıçakla tehdit oluşturduğu belirtilen bir şahsı etkisiz hale getirmek isteyen polis ekipleri, müdahale sırasında aile bireylerinin sert tepkisiyle karşılaştı. Şüphelinin annesi ve ablası, güvenlik güçlerine fiziksel olarak müdahale etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bayraktar Akıncı Aselsan mühimmatı ile hedefi nokta atışı vurdu
Bayraktar Akıncı Aselsan mühimmatı ile hedefi nokta atışı vurdu
Serdar Karagöz'den müthiş 3'lük! O anlar Selçuk Bayraktar'ı da şaşırttı
Serdar Karagöz'den müthiş 3'lük! O anlar Selçuk Bayraktar'ı da şaşırttı
Sınava girmeden ehliyet aldı, zarfı polise açtırdı...
Sınava girmeden ehliyet aldı, zarfı polise açtırdı...
Rezilliği ifşa olan esnaf zabıtaya yaptığıyla şoke etti! Şerefime seni vururum
Rezilliği ifşa olan esnaf zabıtaya yaptığıyla şoke etti! Şerefime seni vururum
12 ilde operasyon! 6 milyar TL işlem hacmi tespit edildi, 32 şüpheli yakalandı
12 ilde operasyon! 6 milyar TL işlem hacmi tespit edildi, 32 şüpheli yakalandı
Cildiniz mavi ışık tehdidi altında!
Cildiniz mavi ışık tehdidi altında!
Mustafa Şentop’tan sahte diploma iddialarına sert yanıt
Mustafa Şentop’tan sahte diploma iddialarına sert yanıt
Ayasofya'yı kundaklamak istedi yangın çıkardı o anlar güvenlik kamerasında
Ayasofya'yı kundaklamak istedi yangın çıkardı o anlar güvenlik kamerasında
Kahve devinde çalışan kızın görüntüleri olay oldu! İş yaparken küt diye gitti
Kahve devinde çalışan kızın görüntüleri olay oldu! İş yaparken küt diye gitti
Erzincan'da ağustos sıcağında karda kayak ve snowboard keyfi
Erzincan'da ağustos sıcağında karda kayak ve snowboard keyfi
Sırp Bakan Glisic, TV canlı yayınında beyin kanaması geçirdi
Sırp Bakan Glisic, TV canlı yayınında beyin kanaması geçirdi
Bilanço ağır! Fındık işçilerini taşıyan minbüs uçurumdan uçtu
Bilanço ağır! Fındık işçilerini taşıyan minbüs uçurumdan uçtu