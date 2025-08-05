BIST 10.852
DOLAR 40,67
EURO 46,94
ALTIN 4.384,09
EKONOMİ

Kahve devinde çalışan kızın görüntüleri olay oldu! İş yaparken küt diye gitti

Zincir marketlerdeki çalışma şartlarının zorluğu gündemdeyken kahve zinciri olan ünlü markadan gelen bir görüntü tartışmaları alevlendirdi. Kadın barista kahve hazırlarken yorgunluktan pat diye düşüp bayıldı. Bir çok zincir market ve kahve dükkanında çalışanların boş oldukları anlarda dahi oturmalarına izin verilmiyor.

Dünyada ve Türkiye'de binlerce şubesi bulunan kahve zincirindeki çalışma koşullara sosyal medyaya düşen bir video ile tartışma konusu oldu. Ünlü markadaki bir barista kahve hazırlarken bir anda küt diye düşüp bayıldı. 

Sosyal medyada yayılan görüntüler tepki yaratırken, asgari ücretle çalışanların insafsız çalışma koşullarına maruz kaldığına dikkat çekildi. 

Zincir market çalışanları gibi kahve zinciri çalışanları da ağır şartlara maruz kalıyor. Bu kahve zincirlerindeki çalışanların boş oldukları anlarda dahi oturmaları yasak. Bu sebeple de tezgah arkasına sandalye konulmuyor, hatta tezgaha dayanmaları bile yasaklanıyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erzincan'da ağustos sıcağında karda kayak ve snowboard keyfi
Erzincan'da ağustos sıcağında karda kayak ve snowboard keyfi
Sırp Bakan Glisic, TV canlı yayınında beyin kanaması geçirdi
Sırp Bakan Glisic, TV canlı yayınında beyin kanaması geçirdi
Bilanço ağır! Fındık işçilerini taşıyan minbüs uçurumdan uçtu
Bilanço ağır! Fındık işçilerini taşıyan minbüs uçurumdan uçtu
Genetik kalp ölümü riski erken teşhisle aşıldı
Genetik kalp ölümü riski erken teşhisle aşıldı
Sivas'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı, 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Sivas'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı, 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Sahte içki operasyonlarında 121 şüpheli yakalandı
Sahte içki operasyonlarında 121 şüpheli yakalandı
MHP’li Özdemir’den sahte diplomalara karşı kapsamlı inceleme çağrısı
MHP’li Özdemir’den sahte diplomalara karşı kapsamlı inceleme çağrısı
Marmaray'da bir değişik taciz vakası! Yaşını başını almış adam koklayarak...
Marmaray'da bir değişik taciz vakası! Yaşını başını almış adam koklayarak...
Kontrolden çıktı 8 motosiklet ile 1 otomobile sonra direğe çarptı o anlar kamerada
Kontrolden çıktı 8 motosiklet ile 1 otomobile sonra direğe çarptı o anlar kamerada
Bakan Kurum'dan "Yarısı Bizden" kampanyası paylaşımı
Bakan Kurum'dan "Yarısı Bizden" kampanyası paylaşımı
Alzheimer tanısında çığır açan gelişme
Alzheimer tanısında çığır açan gelişme
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 24 şüpheli tutuklandı
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 24 şüpheli tutuklandı