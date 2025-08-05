Kahve devinde çalışan kızın görüntüleri olay oldu! İş yaparken küt diye gitti

Zincir marketlerdeki çalışma şartlarının zorluğu gündemdeyken kahve zinciri olan ünlü markadan gelen bir görüntü tartışmaları alevlendirdi. Kadın barista kahve hazırlarken yorgunluktan pat diye düşüp bayıldı. Bir çok zincir market ve kahve dükkanında çalışanların boş oldukları anlarda dahi oturmalarına izin verilmiyor.

Dünyada ve Türkiye'de binlerce şubesi bulunan kahve zincirindeki çalışma koşullara sosyal medyaya düşen bir video ile tartışma konusu oldu. Ünlü markadaki bir barista kahve hazırlarken bir anda küt diye düşüp bayıldı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler tepki yaratırken, asgari ücretle çalışanların insafsız çalışma koşullarına maruz kaldığına dikkat çekildi.

Zincir market çalışanları gibi kahve zinciri çalışanları da ağır şartlara maruz kalıyor. Bu kahve zincirlerindeki çalışanların boş oldukları anlarda dahi oturmaları yasak. Bu sebeple de tezgah arkasına sandalye konulmuyor, hatta tezgaha dayanmaları bile yasaklanıyor.