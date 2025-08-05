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Sivas'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı, 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi öldü, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Ordu'ya fındık toplamak için yola çıkan tarım işçilerini taşıyan plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, Geminbeli Geçidi Şarköy mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, Suşehri ve Zara ilçelerindeki devlet hastanelerine sevk edildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." denildi.

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