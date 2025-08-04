Marmaray'da bir değişik taciz vakası! Yaşını başını almış adam koklayarak...

İstanbul’da Marmaray’da yolculuk yapan bir şahıs, genç bir kızın saçlarını gizlice koklamaya çalışırken diğer yolcular tarafından fark edilip cep telefonuyla görüntülendi. O anlar sosyal medyada tepki topladı.

İstanbul'da Marmaray hattında kaydedilen bir görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti. Ayakta duran genç bir kızın arkasında oturan erkek yolcu, kızın saçını koklamaya çalıştı. Rahatsız edici anlar, başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.