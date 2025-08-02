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Next Sosyal'in kurulmasındaki dönüm noktası Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı

Selçuk Bayraktar, sosyal medya platformu Next Sosyal'i kurmasındaki dönüm noktasının, İsrail'in Gazze'deki soykırımı olduğunu söyledi.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, CNN Türk'te katıldığı yayında milli sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Abdulkadir Selvi'nin "Next Sosyal’i kurmanızda hangi olay sizin için dönüm noktası oldu?" sorusuna Bayraktar, "İsmail Haniye için LinkedIn’de bir taziye mesajı yayınladığım için hesabımı komple kapattılar. Benim için dönüm noktası, "Tanrı’nın emri" olduğu söylenen soykırımla başladı. Dünyanın ikiyüzlülüğüyle. Alternatif bir mecra sunmadığınız takdirde, ne kadar şikayet ederseniz edin asla çözüm olmuyor. Aynen yabancı İHA’yı kullanmak gibi. Adamlar istediği zaman fişi çekebiliyordu." yanıtın verdi.

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