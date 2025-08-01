BIST 10.736
DOLAR 40,67
EURO 46,42
ALTIN 4.313,42
GÜNCEL

Muğla'da denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kürek sörfüyle denize açıldıktan sonra kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarılan ceset Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kürek sörfüyle denize açıldıktan sonra kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Akbük Koyu'nda paddle board (kürek sörfü) ile denize açılan Turgay Tarakçı'yı arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 2 bot ve Su Altı Arama Kurtarma ekipleri eşliğinde sekizinci gününde de devam etti. Çalışmalara bir sahil güvenlik helikopteri de destek verdi.

Bugün saat 11.00'de, Tarakçı'nın cansız bedenine kıyıdan yaklaşık 300 metre açıkta ulaşıldı. Dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarılan ceset Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Akbük Koyu'nda 25 Temmuz'da paddle board ile denize açılan Semih Turan ve Turgay Tarakçı denize düşmüş, kısa sürede boarddan uzaklaşan iki kişiden Turan yüzerek kıyıya ulaşmayı başarmış, Tarakçı ise kaybolmuştu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri, Tarakçı'nın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bakan Kurum'dan yayladaki çöpleri toplayan Mete ve Görkem kardeşlere teşekkür mektubu
Bakan Kurum'dan yayladaki çöpleri toplayan Mete ve Görkem kardeşlere teşekkür mektubu
Giresun'un Dereli'de otomobil yürüyüş yoluna düştü! 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Giresun'un Dereli'de otomobil yürüyüş yoluna düştü! 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Elazığ'da maden ocağında göçük! Ekipler sahada 4 işçiden 3 kurtuldu 1'i aranıyor
Elazığ'da maden ocağında göçük! Ekipler sahada 4 işçiden 3 kurtuldu 1'i aranıyor
Sosyal medyadan "Cumhurbaşkanına hakaret" eden zanlı İstanbul'da yakalandı
Sosyal medyadan "Cumhurbaşkanına hakaret" eden zanlı İstanbul'da yakalandı
Ferdi Tayfur'un son görüntüsü ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un son görüntüsü ortaya çıktı
Özgür Özel'in CHP'nin gizli protokolü için Kılıçdaroğlu'na ne dediği ortaya çıktı
Özgür Özel'in CHP'nin gizli protokolü için Kılıçdaroğlu'na ne dediği ortaya çıktı
Karın ağrısı arkasındaki kanser tehlikesi
Karın ağrısı arkasındaki kanser tehlikesi
Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken paylaşım: O video ve fotoğrafı Özgür Özel çekti
Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken paylaşım: O video ve fotoğrafı Özgür Özel çekti
İlber Ortaylı’dan Hamdi Ulukaya’ya ‘Türkiyeli’ tepkisi
İlber Ortaylı’dan Hamdi Ulukaya’ya ‘Türkiyeli’ tepkisi
Özgür Özel'den Tanju Özcan'ın paylaşımları için dikkat çeken sözler
Özgür Özel'den Tanju Özcan'ın paylaşımları için dikkat çeken sözler
Özgür Özel - Özlem Gürses diyaloğu sosyal medyada gündem oldu
Özgür Özel - Özlem Gürses diyaloğu sosyal medyada gündem oldu
Muş'ta çocuklar için imkansızlık tanımadı! Traktör römorkunu havuza çevirdi
Muş'ta çocuklar için imkansızlık tanımadı! Traktör römorkunu havuza çevirdi