BIST 10.743
DOLAR 40,59
EURO 46,49
ALTIN 4.303,09
GÜNCEL

Özgür Özel'den Tanju Özcan'ın paylaşımları için dikkat çeken sözler

CHP lideri Özgür Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "AKP, MHP ve DEM şer ittifakı" tezgahladığı oyuna ortak olmamalıyız" sözlerine canlı yayında yanıt verdi. Özel'in ayrıca arka panodaki Tanju Özcan'ın paylaşımlarını göstererek 'yeterince kaldı' ifadeleri dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV’de katıldığı programda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın “AKP, MHP ve DEM şer ittifakı” sözlerine yanıt verdi. Özel, canlı yayında arka panoda Özcan’ın paylaşımlarını göstererek “yeterince kaldı” ifadeleriyle dikkat çekti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Özgür Özel - Özlem Gürses diyaloğu sosyal medyada gündem oldu
Özgür Özel - Özlem Gürses diyaloğu sosyal medyada gündem oldu
Muş'ta çocuklar için imkansızlık tanımadı! Traktör römorkunu havuza çevirdi
Muş'ta çocuklar için imkansızlık tanımadı! Traktör römorkunu havuza çevirdi
Para isteyip rahatsızlık veriyorlardı! Trafik ışıklarında huzuru kaçıran 2 kişi gözaltında
Para isteyip rahatsızlık veriyorlardı! Trafik ışıklarında huzuru kaçıran 2 kişi gözaltında
Yalova'da evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kadın gözaltına alındı
Yalova'da evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kadın gözaltına alındı
Mesai bitimi sona erecek! Milyonlarca kişi yapmadı, herkes oraya koşuyor sistem çöktü
Mesai bitimi sona erecek! Milyonlarca kişi yapmadı, herkes oraya koşuyor sistem çöktü
Bursa'da vatandaşlardan özverili çalışma! Vatandaşlar helikopterleri susuz bırakmadı
Bursa'da vatandaşlardan özverili çalışma! Vatandaşlar helikopterleri susuz bırakmadı
Ümraniye'de korkunç kaza! Yük asansöründen düşen işçi öldü...
Ümraniye'de korkunç kaza! Yük asansöründen düşen işçi öldü...
Pasajda ölü bulunmuştu! Ölmeden önce kovalandığı anlar ortaya çıktı
Pasajda ölü bulunmuştu! Ölmeden önce kovalandığı anlar ortaya çıktı
Üç harfli zincir markette kasiyerin hali herkesi üzdü yorgunluktan tükenince...
Üç harfli zincir markette kasiyerin hali herkesi üzdü yorgunluktan tükenince...
Yeni nesil bel ameliyatı
Yeni nesil bel ameliyatı
Rıza Akpolat’ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı
Rıza Akpolat’ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı
Diyarbakır'da 4 milyon 459 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi
Diyarbakır'da 4 milyon 459 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi