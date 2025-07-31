Özgür Özel'den Tanju Özcan'ın paylaşımları için dikkat çeken sözler
CHP lideri Özgür Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "AKP, MHP ve DEM şer ittifakı" tezgahladığı oyuna ortak olmamalıyız" sözlerine canlı yayında yanıt verdi. Özel'in ayrıca arka panodaki Tanju Özcan'ın paylaşımlarını göstererek 'yeterince kaldı' ifadeleri dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV’de katıldığı programda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın “AKP, MHP ve DEM şer ittifakı” sözlerine yanıt verdi. Özel, canlı yayında arka panoda Özcan’ın paylaşımlarını göstererek “yeterince kaldı” ifadeleriyle dikkat çekti.