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Bursa'da yangın söndürme havuzuna tankerlerle su taşıyan vatandaşlar helikopterleri susuz bırakmadı

Bursa'da yangın söndürme havuzuna tankerlerle su taşıyan vatandaşlar helikopterleri susuz bırakmadı

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında çıkan ve 5. gününde kontrol altına alınan orman yangınında, söndürme havuzuna tankerlerle su taşıyan vatandaşlar, helikopterleri susuz bırakmadı.

Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 26 Temmuz'da başlayan, daha sonra Harmancık ilçesine doğru ilerleyen ve dün kontrol altına alınan yangının söndürme çalışmalarına bölge halkı da yoğun destek verdi.

Harmancık'ta onlarca vatandaş traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle, helikopterler için yangın söndürme havuzuna su taşıdı.
Vatandaşların adeta kuyruk oluşturduğu bölgede helikopterden çekilen görüntüler, Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Dün kontrol altına alınan yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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