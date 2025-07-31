Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı.

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş’a yönelik devam eden soruşturma kapsamında, önemli bir gelişme yaşandı. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Kangal’ın suç örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı faaliyetlerde yer aldığı iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, Kangal’ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Savcılık kaynakları, örgüte finansal destek ve çeşitli ilişkiler ağı üzerinden katkı sağladığı iddia edilen çok sayıda şüphelinin de soruşturmaya dahil edildiğini bildirdi. Yeni gözaltıların olabileceği ifade ediliyor.