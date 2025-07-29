Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail hukuk ve tarih önünde hesap verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Ankara’ya gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile yapılan görüşmede iki ülke arasında ticaret, enerji, savunma ve güvenlik alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Erdoğan, Kazak petrolünün Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılacağını, FETÖ ve terörle mücadelede ortak hareket edileceğini açıkladı. Gazze’de yaşanan insani dramı “soykırım” olarak niteleyen Erdoğan, İsrail’in hukuk ve tarih önünde hesap vereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Kazakistan Başkan Kasım Cömert Tokayev Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev'i karşıladı.

Türkiye ve Kazakistan arasında anlaşmalar imzalanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

KAZAKİSTAN'LA İLİŞKİLER

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Kazakistan bölgedeki en büyük ticaret ortağımız. Daha fazla miktarlarda Kazak petrolünün ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasının yollarını ele aldık. Askeri ve savunma sanayii işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak somut projeleri görüştük.

Güvenlik işbirliği ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konuları da gündem başlıklarımız arasında yer aldı. Biraz önce Sayın Tokayev ile kabul ettiğimiz ortak bildiride, Kıbrıs Türklerinin eşit ve özden gelen haklarına saygı duyulmasını özellikle istişare ettik.

"İSRAİL HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Terör devleti İsrail, 22 aydır Filistin halkını canice katlediyor. 360 kilometrekareye hapsettiği Gazzeli kardeşlerimize soykırım uyguluyor. İsrail'in açlığı, özellikle Filistinlilere karşı bir silah olarak kullanması bunların insanlıktan nasibini almadıklarının en açık göstergesidir. Gazze'den Nazi kamplarından çok daha kötü, daha vahşi, insanlık dışı fotoğraflar geliyor.

Dünyanın gözleri önünde bir halk açlık ve susuzlukla öldürülüyor. Gazze halkına soykırım uygulayanların hukuk ve tarih önünde hesap verdiği günleri de inşallah göreceğiz.