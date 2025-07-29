BIST 10.542
DOLAR 40,57
EURO 47,05
ALTIN 4.325,10
GÜNCEL

Saniye saniye Beykoz'daki yangının çıkış anı! Şüpheli yakalandı, ifadesi pes dedirtti

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı. Yangının ormanlık alana aydınlatma fişeğinin isabet etmesi nedeniyle çıktığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saat 20.59 sıralarında Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin çalışma yürüttü.

Yapılan araştırmada, yangın noktasına aydınlatma fişeğinin isabet ettiği ve bundan kaynaklı yangının çıktığı belirlendi.

Eğlenmek amacıyla atmış!

İşaret fişeğinin yanan alanın karşısında bulunan Çiğdem Mahallesi Sarıkaya Caddesi'ndeki bir adres civarından geldiğini tespit eden ekipler, söz konusu adreste ikamet eden A.A'yı (22) gözaltına aldı.

Şüphelinin beyanında, eğlenmek amacıyla işaret fişeği attığını, o esnada karşı ormanın yandığını ve hemen 112’yi arayarak bilgi verdiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan şüphelinin kendi rızasıyla olayda kullandığı işaret fişeğini görevlilere teslim ettiği bildirildi.

Emniyete götürülen A.A'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Selçuk Bayraktar: NEXT dünyaya damga vuracak
Selçuk Bayraktar: NEXT dünyaya damga vuracak
Arnavutköy’de korkunç kaza: minibüs bariyere saplandı
Arnavutköy’de korkunç kaza: minibüs bariyere saplandı
Bursa yangını şüphelisi FETÖ'cü benzin istasyonunda bakın ne yapmış
Bursa yangını şüphelisi FETÖ'cü benzin istasyonunda bakın ne yapmış
Eskişehir'de palayla saldırıya uğrayan market sahibi yaşadıklarını anlattı
Eskişehir'de palayla saldırıya uğrayan market sahibi yaşadıklarını anlattı
Sultanbeyli'de yokuşta kayan tır önündeki araçlara böyle çarptı
Sultanbeyli'de yokuşta kayan tır önündeki araçlara böyle çarptı
Kapalıçarşı'da sahte altınla dolandırıcılığa ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
Kapalıçarşı'da sahte altınla dolandırıcılığa ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
Tuğba Işık Ercan: En büyük hayalimiz, terörsüz bir Türkiye’ydi
Tuğba Işık Ercan: En büyük hayalimiz, terörsüz bir Türkiye’ydi
Yaya geçidinde çarpma anı kamerada
Yaya geçidinde çarpma anı kamerada
Sivas'ta yolcu otobüsünün çarptığı 74 yaşındaki kadın öldü! Feci anlar kamerada
Sivas'ta yolcu otobüsünün çarptığı 74 yaşındaki kadın öldü! Feci anlar kamerada
Sivas'ta boğulma tehlikesi geçirdi hayata böyle döndürüldü
Sivas'ta boğulma tehlikesi geçirdi hayata böyle döndürüldü
Bursa'da genç kadına tepki yağıyor! Yangını çekerken şarkı söyledi: "Yanıyor yanaklarım"
Bursa'da genç kadına tepki yağıyor! Yangını çekerken şarkı söyledi: "Yanıyor yanaklarım"
Baş dönmesini hafife almayın
Baş dönmesini hafife almayın