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Arnavutköy’de korkunç kaza: minibüs bariyere saplandı

İstanbul Arnavutköy’de, özel taşımacılık yapan bir minibüs kontrolden çıkarak demir bariyere saplandı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü sağladı.

Arnavutköy'de, kontrolden çıkan minibüsün demir bariyere saplanması nedeniyle bölgede trafik akışı kontrollü sağlandı.

İstanbul Havalimanı'na giden yolda seyreden Mehmet Ç. idaresindeki 34 KCC 571 plakalı özel taşımacılık yapan minibüs, kontrolden çıkarak demir bariyere çarptı. Kazanın etkisiyle bariyere saplanan araç delindi.
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücü, yaralanmamasına rağmen tedbiren hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü sağladı.
Minibüsün çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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