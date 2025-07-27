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Bursa'da genç kadına tepki yağıyor! Yangını çekerken şarkı söyledi: "Yanıyor yanaklarım"

Bursa'da genç bir kadın, orman yangınını kayda alırken, "Yanıyor yanaklarım. Gözyaşlarım durulmaz" sözlerinin geçtiği 'Sensiz Olmaz' şarkısını söyledi. O anları sosyal medyada paylaşan kadına tepki yağdı.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde başlayıp Osmangazi'deki Avdancık köyünü de tehdit eden orman yangını ekiplerin gece boyu cansiparane çalışması sonucu alevlerin enerjisi düşürüldü. Kentte 100 hektardan fazla alanı küle çeviren yangında 3 köyde 485 hanedeki 1765 kişi tahliye edildi. Ekiplerin canla başla yangına müdahalesi sürerken genç bir kadının çektiği video "Bu kadarı da olmaz" dedirtti.

Çok sayıda vatandaş sosyal medya hesaplarından yangının şiddetini ortaya koyan görüntüleri paylaşıp destek çağrısı yaparken genç bir kadın, bulunduğu evin penceresinden görünen orman yangınlarını arkasına alarak Yalın'ın "Sensiz Olmaz" şarkısını söyledi.

Şahsın özellikle şarkının "Yanıyor yanaklarım" sözlerinin yer aldığı kısmı keserek söylemesi ve arkadaki yangına zoom yapması büyük tepki topladı.

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