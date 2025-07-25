BIST 10.689
DOLAR 40,55
EURO 47,69
ALTIN 4.379,55
SAĞLIK

Tüp bebek öncesi bilmeniz gerekenler

Tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen pek çok faktör bulunuyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Aysun Fırat, “Tedavinin başarısı kişiye özel planlamayla başlar. Kadın yaşı, yumurtalık rezervi ve yaşam tarzı en önemli unsurlar arasında” dedi.

Tüp bebek tedavisi, günümüzde çocuk sahibi olma hayali kuran binlerce çiftin en büyük umutlarından biri. Ancak bu umut yolculuğu, ne yazık ki her zaman beklenen sonuçlarla bitmeyebiliyor. Peki, bu hassas süreçte başarıyı etkileyen faktörler neler? Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Aysun Fırat, tüp bebek tedavisinde başarı oranlarını doğrudan etkileyen temel etkenleri açıklıyor. Doç. Dr. Fırat, kadın yaşı, yumurtalık rezervi ve erkeğe bağlı etkenlerin tedavi sürecini doğrudan şekillendirdiğini belirterek, her çifte özel, bireyselleştirilmiş tedavi yaklaşımının önemini vurguluyor.

“KADIN YAŞI EN BELİRLEYİCİ FAKTÖR”

Tüp bebekte yaş faktörünün büyük önem taşıdığını belirten Doç. Dr. Fırat, “37 yaş altındaki kadınlarda başarı oranı yüzde 55-60 iken, 40-43 yaş grubunda bu oran yüzde 15’e kadar düşüyor. Ancak embriyolara preimplantasyon genetik tanı yapılması durumunda, 40’lı yaşlardaki bir kadında da genç yaşlardakiyle aynı başarı oranlarına ulaşmak mümkün” dedi. Tüplerin tıkalı olması, hidrosalpenks, şiddetli endometriozis ve rahim içi yapışıklıkların da başarıyı olumsuz etkileyen durumlar olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Fırat, özellikle endometriozisin yumurtalık rezervini düşürdüğüne dikkat çekti.

“YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ ŞART”

Tedavi sürecinde çiftlerin yaşam alışkanlıklarını da gözden geçirmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Fırat, “Sigara ve alkol kullanımı hem sperm hem yumurta kalitesini düşürüyor. Hastalarımıza Akdeniz tipi diyet öneriyoruz. Düzenli egzersiz ve ideal kiloda olmak da başarıyı artırıyor” dedi. Tüp bebek tedavisinde geçmiş denemeler, infertilite süresi ve kliniğin deneyimi gibi faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Fırat, çiftlerin bu tedaviyi mutlaka uzman ve tecrübeli merkezlerde yaptırması gerektiğini söyledi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ödül töreninde şoke eden anlar! İş insanı Lokman İn'den Özge Ulusoy'a olay suçlama
Ödül töreninde şoke eden anlar! İş insanı Lokman İn'den Özge Ulusoy'a olay suçlama
Türkiye şehitlerine ağlıyor! 5 AKUT gönüllüsü, son yolculuklarına uğurlandı
Türkiye şehitlerine ağlıyor! 5 AKUT gönüllüsü, son yolculuklarına uğurlandı
Suat Kılıç: Erbakan’ın hayalini Erdoğan gerçekleştirdi
Suat Kılıç: Erbakan’ın hayalini Erdoğan gerçekleştirdi
Erhan Afyoncu: KIZILELMA Türk dünyasının geleceği
Erhan Afyoncu: KIZILELMA Türk dünyasının geleceği
İletişim Başkanı Duran: Ayasofya'nın açılışı medeniyet kimliğimizi tahkim etti
İletişim Başkanı Duran: Ayasofya'nın açılışı medeniyet kimliğimizi tahkim etti
İzmir'de bir orman yangını daha
İzmir'de bir orman yangını daha
Yeniden Refah’tan yolsuzluk tepkisi: İtiraflar ortada
Yeniden Refah’tan yolsuzluk tepkisi: İtiraflar ortada
Beyoğlu'ndaki patlama sonrası valilikten ilk açıklama
Beyoğlu'ndaki patlama sonrası valilikten ilk açıklama
Beyoğlu'nda şiddetli patlama: 2 katlı bina çöktü
Beyoğlu'nda şiddetli patlama: 2 katlı bina çöktü
Özgür Özel'den Eurofighter sözleri: Almanya'ya gittiğimde konuştum...
Özgür Özel'den Eurofighter sözleri: Almanya'ya gittiğimde konuştum...
10 şehidin olduğu yangından kurtulan işçi: Yanıyor ne olur su dökün yanıyor
10 şehidin olduğu yangından kurtulan işçi: Yanıyor ne olur su dökün yanıyor
Ağıralioğlu’ndan Altaylı’nın iddialarına yalanlama
Ağıralioğlu’ndan Altaylı’nın iddialarına yalanlama