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İzmir'de bir orman yangını daha

Son dönemlerdeki sıcakların etkisiyle yurdun dört bir yanındaki orman yangınları devam ediyor. Son olarak İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sarnıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak 10 helikopter, 20 arazöz, 7 su tankeri ve 4 dozer sevk edildi.

Hava araçları mahalledeki Sarnıç Göleti ve körfezden aldıkları suları alevlere döktü.

Kara ekipleri ise çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaların ardından alevlerin gücünün büyük oranda azaldığı gözlendi.

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