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Mattia Ahmet'in annesi Yasemin Minguzzi aldığı tehdit mesajlarını okudu! Gülben Ergen de çileden çıktı

Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, Bakırköy Meydan’da oturma eylemi başlattı. Sanatçı Gülben Ergen de destek verdi. Ergen "Utanmıyor muyuz biz hiç? 24 yıl istiyorum diyor, 54 yıl olsa da acısı soğumayacak. Kaç yaşında kadının annesi ve kız kardeşi burada.Dünya duysun sesini." dedi.

Yasemin Minguzzi'nin Özgürlük Meydanı'ndaki oturma eylemine dün akşam, çocukları öldürülen bazı annelerin yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun eşi Nahide Dervişoğlu, İYİ Parti Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve sanatçı Gülben Ergen destek verdi.

Minguzzi için çağrıda bulunan Ergen, şunları söyledi:

"Utanmıyor muyuz biz hiç? 24 yıl istiyorum diyor, 54 yıl olsa da acısı soğumayacak. Kaç yaşında kadının annesi ve kız kardeşi burada.Dünya duysun sesini.

Yasemin yaşayan bir ölü. Ben evladını kaybetmiş bir annenin çocuğuyum. Neden 6 aydır bir karar çıkamıyor. Neden bu kadın avaz avaz bağırıyor. Bu kadın neden ‘ben sizlerin de çocuklarını savunuyorum demek’ zorunda kalıyor."

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