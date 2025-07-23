Üsküdar'da benzin istasyonunda cinayet! Vurulan enişte arabaya binip...

İstanbul Üsküdar’da ailevi meseleleri konuşmak için buluşan iki akraba, yemekte tartıştı, olay bir benzin istasyonunda cinayetle bitti. Kayınbirader eniştesini vurdu. Yaralı enişte aracına binip onu ezmeye çalıştı. Sonunda enişte öldü, kayınbirader cezaevine gitti.

İSTANBUL Üsküdar'da akaryakıt istasyonunda dehşet dolu anlar yaşandı. Üsküdar’da Murat Gölbaşı ve eniştesi Ali Bayraktar arasında yaşanan tartışma akaryakıt istasyonunda kavgaya dönüştü. İddiaya göre silahını çıkaran Ali Bayraktar arbede sırasında vuruldu. Yaralı halde bindiği aracını Murat Gölbaşı’nın üzerine sürdü. Araç pompaların olduğu alana çarparak dururken, Murat Gölbaşı ve bir pompacı yara almadan kurtuldu.

67 yaşındaki Ali Bayraktar, araçtan indiğinde vurulmuş olduğu görülüyordu. Kameralara yansıyan görüntüleri son anlarına dair oldu. Ali Bayraktar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Murat Gölbaşı yakalanarak cezaevine gönderildi.