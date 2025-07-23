Murat Kurum’un sahadaki tavrı takdir topladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya’da Bakırcılar Çarşısı’ndaki inşaat çalışmalarını denetledi ve müteahhitlere “Çalışmazsanız gereğini yaparım” diyerek net uyarılarda bulundu. Kurum’un kararlı tavrı, gazeteciler Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca tarafından “lafla değil, icraatla konuşuyor” ifadeleriyle takdirle karşılandı.

Malatya’daki deprem sonrası yeniden inşa sürecini hızlandırmak için sahaya inen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakırcılar Çarşısı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi ve müteahhitlere “Çalışmazsanız gereğini yaparım” diyerek net mesajlar verdi. Kurum’un sahadaki kararlı tutumu, gazeteciler Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca’dan da tam destek aldı.

"LAFLA DEĞİL, İCRAATLA KONUŞUYOR"

Depremin acısının hâlâ devam ettiğini söyleyen Hadi Özışık, “Depremi yaşayanların yanında, onlarla dertlenen, gözyaşı döken yöneticilerimizin olması lazım. Murat Kurum’la ilgili siyasi bir söylem duymuyoruz. Ne duyuyoruz abi? Hatay diyoruz, Kahramanmaraş diyoruz, Adıyaman’a gidiyoruz. Murat Kurum lafla değil, icraatla konuşuyor” ifadelerini kullandı.

Malatya'nın kendi memleketi olduğunu belirten Gaffar Yakınca ise sahadaki tabloyu şöyle yorumladı:

Bakan Bey belirli noktalara belli ki bizzat müdahale etmiş. Sahaya inmiş ve çok net fırçasını kaymış. İşinizi yapın arkadaş diyor. Yapmazsan da diyor vermem paranı. Bu işler böyle oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da öyle. Murat Bey de onu yapıyor. Bravo vallahi. Malatyalı da bundan dolayı memnun.