Arda'nın katil zanlısını kürekle denizin içinde evire çevire dövdü herkes kadını...

MARMARİS'te kavga eden kişiler Arda Deniz Onat'ı başına vurarak öldürdüler. Arda'nın öldüğü olayın hemen sonrasında çekilen görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Videoda kürekle denizdeki kişiye vuran kadını herkes, Arda'nın katili sandı. Ancak görüntülerdeki kişiler, Arda'yı öldürüp kaçmaya çalışanları durdurmaya çalışan gencin yakınlarıydı.

Marmaris'te Arda Deniz Onat'ın öldürüldüğü teknedeki kavganın ardından çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, olayda yaşamını yitiren Onat'ın yakınlarının denizde kaçmaya çalışan saldırganlara müdahale anları yer alıyor.

Herkes kadını saldırgan sandı ama...

Sosyal medyada yayılan görüntüleri ilk izleyenler kürekle denizdeki kişiye vuran kadının katil zanlısı olduğunu sandı. Oysa o kadın, Arda'yı öldürüp kaçmaya çalışan katil zanlılarını durdurmaya çalışıyordu.

Kürekle dövdü

Arda'yı öldürdükten sonra lastik botla karaya çıkan şüpheliler kaçmak istedi. Görüntülerdeki kadın katil zanlılarını kürekle döverken sahildeki vatandaşlar da katil zanlıları kaçmasın diye müdahale etti.

Ne olmuştu?

Marmaris’te 24 yaşındaki Arda Deniz Onat, sahibi olduğu teknede müşterilerle çıkan kavga sırasında başına aldığı darbeyle hayatını kaybetmişti. Arda Onat'ın katil zanlısı olarak Sinan Yetkin ve Volkan Canfeda gözaltına alındı.