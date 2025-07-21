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Ayşe Tokyaz’ın son videosunda dikkat çeken sözler: Eğer bir gün ölürsem...

İstanbul Eyüpsultan'da bir valiz içinde cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Tokyaz’ın ölmeden önce kaydettiği bir videodaki sözleri ise gündem oldu.

Geçen hafta İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde valizin içinde cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, cinayeti Türkiye'yi derinden sarstı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken Ayşe Tokyaz'ın ölmeden önce çektiği bir video ortaya çıktı.

Kardeşi Esra Tokyaz'ın, "Nasıl da hissetmiş bebeğim melek olacağını" notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Ayşe Tokyaz, şu ifadeleri kullanıyor:

"Bir gün ölürsem bu videoyu sevdiklerime anlatın. Hepinizi çok seviyorum ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan var."

OLAY

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden üniversite eğitimi için İstanbul'a giden 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni, yol kenarındaki bir valiz içinde bulunmuştu. Tokyaz'ın darbedilerek öldürüldüğü ve sonrasında valize konularak taşındığı belirlenmişti.

Cinayetle ilgili aralarında eski polis amiri Cemal Koç'un da bulunduğu yedi kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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