Cumhurbaşkanı Erdoğan: yıldız, aynı yoldayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de katıldığı hastane temeli atma ve kavşak açılış töreninde, Kuzey Kıbrıs'a yönelik yatırımları ve projeleri anlatarak, Türkiye'nin iki devletli çözüm vizyonuna ve KKTC'nin kalkınmasına tam destek verdiğini vurguladı. Erdoğan, ulaşım, sağlık, dijital altyapı ve sosyal hizmetler başta olmak üzere birçok alanda dev adımlar attıklarını belirterek, “Ay yıldız, aynı yoldayız” mesajını yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda “Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi Temel Atma ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı Açılış Töreni”nde konuştu. Erdoğan, "Ay yıldız, aynı yoldayız diyoruz. İki devletli çözüm vizyonuna olan desteğimiz tamdır." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Kıymetli misafirleri sizleri muhabbetle selamlıyorum. KKTC'nin özgürlük bayramını kutlarım. Mayıs ayında bir aradaydık.

"YENİ YATIRIM MÜJDELERİYLE KARŞINIZDAYIZ"

Şu anda içinde bulunduğumuz yerleşkesinin açılışını gerçekleştirerek bu topraklara bir mühür daha vurmuştuk. Teknofest'te dile getirdiğim tüm projelerde ciddi aşamalar kat ettik. Bugün de yeni yatırım müjdeleriyle huzurunuzdayız.

Kıbrıs Türkü ile birlikte barış destanı yazdık. Barış destanının 51. yıldönümünde bugün açılışlar yapıyoruz. KKTC'nin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyoruz.

Sanayi bölgesinden çıkan ağır tonajlı araçlar artık şehir içine girmeyecek. Akaryakıttan 77 milyon lira toplam 2 milyar 177 milyon lira tasarruf edilecek. Trafik yükü azalacak, hava kalitesi artacak Lefkoşa nefes alacaktır.

"KKTC İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"

Bugün ayrıca 320 yatak kapasiteli yeni devlet hastanesinin ilk etabının temelini atıyoruz. 110 yoğun bakım yatağı, 80 poliklinik hizmet verecek. Sağlık çalışanlarımız için tüm imkanlar düşünüldü. KKTC'nin en büyük sağlık yatırımını yaptık. KKTC'nin her zaman yanındayız. Hastane açılışımızı da inşallah birlikte yapacağız. Türk'e yakışan neyse onu yaptık. KKTC'nin her alanda güçlü ve özgüvenli altyapıya kavuşması için her şeyi yapıyoruz.

Biz yaparız. 'Denizin altından da suyu Türkiye'den buraya getiririz' dedik ve getirdik. KKTC kalkınma hamlesi başlattı. Ulaştırma, sağlık gibi alanlarda projeler yaptık. Son 2 yılda 37 milyar liralık kaynağı sizlerin istifadesine sunduk. Bu projeleri bir ülkenin kalkınmasının temeli olarak gören bir cumhurbaşkanıyım. Girne askeri hastanesini hizmete sunduk.

Pamukova devlet hastanesi inşaatına yakında başlıyoruz. Hastane yatırımları yanı sıra köy ve kırsalda yaşayan kardeşlerimiz için sağlık ocaklarında sona gelindi. Bir sonraki gelişimizde o eserlerin de açılışını gerçekleştireceğiz. Dijitalleşme alanında veri güvenliği çalışmalarıyla KKTC'nin güçlendirilmesine yönelik önemli destekler vermiştik. İşlemleri daha hızlı yapılmasının önünü açtık. Fiber altyapı girişimleriyle bu süreci bir sonraki adıma taşıyoruz. Tarımsal sulamada devrim niteliğinde adımlar atıyoruz.

Aile Destek Merkezi ve Sosyal Hizmet Merkezlerinin hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor. Attığımız her adım sadece bir bina bir yol değil kardeşliğimizin ortak gelecek inancımızın bir sembolüdür.

"AY YILDIZ, AYNI YOLDAYIZ"

Kuzey Kıbrıs Türkünün birliği için biz buradayız, her zaman da burada olacağız. KKTC'nin siyasi ve ekonomik istikbalini inşa etme noktasında tam bir uyum içindeyiz. Ay yıldız, aynı yoldayız diyoruz. İki devletli çözüm vizyonuna olan desteğimiz tamdır.

KKTC ile diplomatik siyasi ve ekonomik ilişki kurulmalı. Kıbrıs Türküne adaletsizlik bitmeli.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramınıızı bir kez daha tebrik ediyorum.