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Husiler'den Tel Aviv'e balistik füze saldırısı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e balistik füze saldırısı düzenledi; İsrail ordusu füzeyi hava savunma sistemleriyle etkisiz hale getirdiklerini açıkladı. Saldırı nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı kısa süreliğine kapatılırken, birçok kentte sirenler çaldı ve halk sığınaklara yönlendirildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e balistik füzeyle saldırı düzenledi.

BALİSTİK FÜZELİ SALDIRI SONRASI UÇUŞLAR DURDURULDU

Husilerin fırlattığı füze nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar kısa süreliğine durduruldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği iddia edildi.

ÇOK SAYIDA KENTTE SİRENLER ÇALDI

Açıklamada, Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle protokole uygun olarak birçok kentte alarmların devreye girdiği aktarıldı.

BEN GURİON HAVALİMANI KAPATILDI

İsrail basını, füze nedeniyle İsraillilerin sığınaklara girdiğini ve Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın kısa süreli iniş ve kalkışlara kapatıldığını kaydetti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.

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