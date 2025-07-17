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Sarıyer'de korkunç kaza! Tek teker üzerinde...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Sarıyer'de tek teker üzerinde hızla ilerleyen motosikletin kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, yolcu ağır yaralandı.

Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi'nde M.U.A'nın (17) kullandığı motosiklet tek teker ilerlediği sırada kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ile yolcu koltuğunda oturan T.D. (16) savrulup düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan M.U.A, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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