İsrail'in Şam'a attığı bomba muhabirin tam arkasına düştü canlı yayında çığlıklar koptu
Suriye’nin Süveyda kentinde Dürzilerle hükümet güçleri arasında süren çatışmaların üçüncü gününde İsrail doğrudan müdahil oldu. İsrail Şam'a ikinci kez saldırı düzenledi. Bu sırada canlı yayında olan muhabir çığlıklar attı. Anadolu Ajansı muhabiri de bombardıman anının şahidiydi.
İsrail savaş uçakları Şam'daki Savunma Bakanlığı binasını vurduktan sonra ikinci bir saldırı gerçekleştirdi. Aynı anda Suriye Devlet Başkanlığı Sarayı hem de Savunma bakanlığı binası hedef alındı.
Muhabir bombardımana denk gelince...
Savunma Bakanlığı önünde yayın yapan muhabir bombardımana tanık olunca korkudan çığlık çığlığa bağırdı. Rûdaw'ın Şam muhabiri Solin Muhammed'in o halleri canlı yayına yansıdı.
Anadolu Ajansı o anda kayıttaydı
AA Şam muhabiri Muhammed Karabacak da canlı yayındayken ikinci saldırı gerçekleşti. Genelkurmay Başkanlığı binasındaki patlamalar canlı yayına yansıdı.