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Bilal Erdoğan'dan 15 Temmuz şehitleri için Kur’an tilaveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İstanbul Şehzadebaşı Camii’nde Kur’an-ı Kerim okuyarak şehitleri andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Şehzadebaşı Camii’nde Kur’an-ı Kerim okudu. Şehitler için okunan dualara cemaat de eşlik ederken, programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Programda, 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişimine karşı kahramanca direnirken hayatını kaybeden şehitler bir kez daha dualarla anıldı.

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