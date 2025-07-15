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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı danışmanı Ayhan Ogan : Sayın Arınç biraz sussa iyi olur

Bülent Arınç'ın Ekrem İmamoğlu'nun bir an önce yargılanmasına ilişkin sözlerine üst düzeyde tepki geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Danışmanı Ayhan Ogan, Kayseri’de katıldığı bir televizyon yayınında "Sayın Arınç’a kalsa suçluların hepsini bırakacağız. Sayın Arınç biraz sesini kesse iyi olur” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Danışmanı Ayhan Ogan, Kayseri’de yayın yapan TV1 Televizyon kanalında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TV1 Haber Şefi Tolga Yılmaz yayın sırasında “İmamoğlu’nun Mart ayından bugüne kadar hala yargılanamamış olmasına AK Parti’nin kurucularından ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, ‘İnsanlar bunu kumpas olarak değerlendirebilirler bir an önce yargılansın’ sözlerini hatırlattı. Bunun üzerine Ogan şunları söyledi:

“Sayın Arınç’a kalsa suçluların hepsini bırakacağız. Sayın Arınç biraz sesini kesse iyi olur”
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