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EGM Güvenlik Daire Başkanlığının anlamlı 15 Temmuz videosu: Unutmadık, unutturmayacağız

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde paylaştığı video ile milletin karanlığa karşı yazdığı direniş destanını bir kez daha hatırlattı.

Yapılan paylaşımda, “15 Temmuz, bir milletin birlik olup karanlığa karşı direniş destanı yazdığı gecedir” ifadeleri yer aldı.

Vatan uğruna gözünü kırpmadan can veren şehitlere rahmet, gazilere ise minnet duygularının iletildiği paylaşımda, “Unutmadık. Unutturmayacağız. Peki ya sen?” mesajıyla vatandaşlara duyarlılık çağrısı yapıldı.

Emniyet yetkilileri, 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması için kararlılıklarını bir kez daha ortaya koydu.

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