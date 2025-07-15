AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı 15 Temmuz destanının fragmanını paylaştı

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde sarsıcı bir video paylaştı. O gecenin iz bırakan anlarını videoda yer veren Çankırı, "Bu vatan için gerekirse yine yeniden destanlar yazarız" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla dikkat çeken bir video paylaştı.

Çankırı , "O kanlı gecenin üzerinden tam 9 yıl geçti. Vatanı, bayrağı, istiklâli ve ezanı için hainlerin karşısında dimdik duran yiğitleri minnetle ve bir an bile tereddüt etmeden şehadete yürüyen tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız…" ifadelerine yer verdi.

Bombalanan meclisteki yeri gösteren Çankırı, "Bir adım bile geri adım atmadık. O anda ailemiz çocuklarımız hiçbir şey aklımıza gelmedi." dedi.

Çankırı'nın paylaştığı videoda FETÖ'cü hainlere karşı direnişte öne çıkan anlara ve açıklamalara yer verildi.