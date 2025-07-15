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Cüneyt Özdemir’den CHP’ye sert eleştiri: Farklı bir şey konuşmaya takatleri yok

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube yayınında CHP başta olmak üzere muhalefeti sert sözlerle eleştirdi. Özdemir, CHP’nin toplumsal sorunlara dair politikalar geliştiremediğini ve iç tartışmalara sıkıştığını belirterek, partinin etkisiz kaldığını savundu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yaptığı canlı yayında muhalefete eleştirilerde bulundu.

Özdemir, muhalefeti özellikle de CHP’yi dikkat çeken sözlerle eleştirdi. Özdemir, CHP’nin güncel konulara dair politikalar üretmediğini ve toplumda oluşan beklentilere karşılık veremediğini savundu. Muhalefetin, yapay zekadan, Orta Doğu’daki gelişmelere, eğitim sisteminden toplumsal meselelere kadar birçok alanda üretkensiz kaldığını belirten Özdemir, "CHP'nin artık farklı bir şey konuşmaya takati yok. Kadrosu var mı, ondan da emin değilim. Çünkü bugüne kadar hep söyledik, yapay zekâ geliyor dedik. Muhalefet ne diyor? Fikri olan var mı? dedik, hepimiz 'sen niye muhalefeti eleştiriyorsun da iktidarı eleştirmiyorsun' diye dayak yedik" ifadelerini kullandı.

CHP'nin uzun süredir kendi içindeki koltuk tartışmaları etrafında döndüğünü dile getiren Özdemir, "Varsa yoksa Kemal Kılıçdaroğlu... Öğrenilmiş çaresizlikle, vasat politikasıyla CHP, güya Erdoğan’a laf yetiştiren, had bildiren ve milletin gazını alan bir partiye dönüştü." diyerek partinin etkisiz kaldığını öne sürdü. Özdemir, sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

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