Özgür Özel'in DEM Parti çıkışına Tanju Özcan'dan destek geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Kürtlerle ilişki kurmak için DEM Parti’ye ihtiyaç duyulmadığı yönündeki açıklamasına, CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan destek geldi. Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, DEM Parti’nin yoksul Kürtler yerine “bölücü örgüt yöneticilerine” sahip çıktığını öne sürerek, “Emperyalizme hizmet noktasında doğru ortakları seçmiştir” ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kürtlerle ilişki kurmak ve Kürtler için iyisini istemek için DEM Partisi'ne ihtiyacı yok” şeklindeki açıklaması parti içinde yankı uyandırdı. Özel’in bu çıkışına, CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan açık destek geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özcan, “Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel son derece haklıdır. CHP’nin; topraksız Kürt köylüsünün, işsiz Kürt kardeşimin, geçinemeyen emeklinin sorunlarını çözmek için DEM Parti’ye ihtiyacı yoktur” ifadelerini kullandı. Özcan, DEM Parti'yi eleştirerek, partinin asıl derdinin yoksul Kürtler değil, "bölücü örgüt yöneticilerine sahip çıkmak" olduğunu savundu.

Tanju Özcan açıklamasının devamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Terörsüz Türkiye sürecinde AK Parti, MHP ve DEM Parti ile üçlü olarak yürüme kararı verdik' sözlerine ilişkin, "Sonuç olarak DEM Parti, emperyalizme hizmet noktasında doğru ortakları seçmiştir" ifadelerini kullandı.