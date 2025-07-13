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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında yaptığı konuşmada Terörsüz Türkiye sürecine ağırlık verdi.

Erdoğan, "Ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Türkiye Yüzyılılı ülkümüzü adım adım fiile çıkartıyoruz." dedi.

Erdoğan, "MİT Başkanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin riyasetinde kurulan mekanizmayla silah teslim sürecini sahada dikkatle takip ettik. Meclis komisyonu teşekkülünü meclis başkanımız yürütüyor zaten. Yakında oradan da olumlu haber almayı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Kimsenin süreci akamete uğratmaya, baltalamaya, sabote etmeye özellikle böyle bir meselede küçük hesap yapmaya hakkı yoktur." diye konuştu.

"Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylesi hayati meselede işi yokuşa sürmenin telafisi olmaz. Benim milletim bunu affetmez." deyip CHP lideri Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.

Erdoğan, "Bizim dünkü kardeşlik manifestomuz bir insanı neden rahatsız eder. Türk Kürt ve Arapların kucaklaşmasından bu ülkenin evladı neden rahatsız olur. Çıkmış bizi ümmetçilikle suçluyor. Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu. Tabii bunlar ümmet bilinci nedir bilmezler. Bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenmemizin neresi yanlış be gafiller. Milletin inancından ve değerlerinden bu kadar mı kopuksunuz?" dedi.

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