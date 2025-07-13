BIST 10.358
DOLAR 40,17
EURO 47,07
ALTIN 4.335,04
SAĞLIK

Balıklama atlamayın, felç kalabilirsiniz!

Yazın serinlemek için suya girmek keyifli olsa da büyük riskler taşıyor. Özellikle sığ sulara balıklama atlamak, omurga kırıkları ve felçle sonuçlanabilir. Medipol Sağlık Grubu’ndan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ağırman, bu tür ciddi yaralanmaların yaz aylarında belirgin şekilde arttığı konusunda uyarıyor.

Yazın en keyifli anları, yapılacak tek bir yanlış hareketle kabusa dönüşebilir. Serinlemek için deniz, göl veya havuzlara yapılan bilinçsiz "balıklama atlayışlar", sonu felce varabilen omurga kırıkları için en büyük risklerden birini oluşturuyor. Bu tehlikeye dikkat çeken Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ağırman da yaz aylarında bu tür vakalarda belirgin bir artış yaşandığını belirtti.

“BİR ANLIK DİKKATSİZLİK FELÇLE SONUÇLANABİLİR”

Özellikle gençlerin gösteriş amacıyla yaptığı yüksekten balıklama atlamaların ciddi riskler taşıdığını vurgulayan Doç. Dr. Ağırman, “Yaz geldiğinde göl, deniz ve havuzlar serinlemek için tercih ediliyor ama bir anlık dikkatsizlikle hayat tamamen değişebiliyor. Zeminin ya da derinliğin bilinmediği ortamlarda balıklama atlamalar omurga kırıklarına, omurilik yaralanmalarına ve felce neden olabiliyor. Hatta soluk almayı sağlayan diyafram siniri de etkilenirse hayati tehlike dahi oluşabilir” dedi.

EN BÜYÜK RİSK SERT ZEMİNE KAFA ÇARPMASI

Bilinmeyen zeminlere balıklama atlamanın en büyük tehlikesinin kafanın sert zemine çarpması olduğunun altını çizen Doç. Dr. Ağırman, “Bu durum boyun omurlarında kırığa ve omurilik hasarına yol açabilir. Önlenebilir bir felç tablosuna dönüşmemesi için tedbir şart. Kalabalık gruplarda birbirlerine özenip yüksek yerlerden atlayanlar daha büyük risk altında. Saniyeler içinde alınan bir karar, hayatlarının geri kalanını tekerlekli sandalyede geçirmelerine neden olabilir. Bu yüzden mutlaka zemini ve derinliği bilmeden atlamamaları gerekiyor” diye konuştu.

İLK MÜDAHALE HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Doç. Dr. Ağırman, olası bir travma anında yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Eğer böyle bir durum yaşanırsa öncelik hastayı güvenli bir şekilde sudan çıkarmak ve boyun bölgesini kesinlikle hareket ettirmemektir. Mümkünse boyun sabitlenmeli ve acil sağlık hizmetlerine başvurulmalıdır. Bilinçsiz müdahaleler felç tablosunu daha da ağırlaştırabilir.”

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hadi Özışık’tan DEM Parti yorumu: 1 Ekim’den sonra Bahçeli’nin koluna girdiler
Hadi Özışık’tan DEM Parti yorumu: 1 Ekim’den sonra Bahçeli’nin koluna girdiler
Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı! Tarihi konuşmada tarihi anlar!
Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı! Tarihi konuşmada tarihi anlar!
AK Parti, MHP ve DEM olarak yürümeye karar verdik
AK Parti, MHP ve DEM olarak yürümeye karar verdik
İzzet Ulvi Yönter'den Suriye için net mesaj: Tek millet, tek bayrak
İzzet Ulvi Yönter'den Suriye için net mesaj: Tek millet, tek bayrak
Leman dergisinin yazı işleri müdürü gözaltında
Leman dergisinin yazı işleri müdürü gözaltında
Hadi Özışık, Devlet Bahçeli'ye övgüler yağdırdı: "Eli Öpülecek adam"
Hadi Özışık, Devlet Bahçeli'ye övgüler yağdırdı: "Eli Öpülecek adam"
PKK silah bırakma görüntüleri videosu yayınlandı! MİT silahların seri numarasını aldı
PKK silah bırakma görüntüleri videosu yayınlandı! MİT silahların seri numarasını aldı
Bakan Murat Kurum, asrın inşa seferberliğini dünyaya anlattı
Bakan Murat Kurum, asrın inşa seferberliğini dünyaya anlattı
FETÖ hükümlüsü eski Bitlis İstihbarat Şube Müdürü Veysel Özkan İstanbul'da yakalandı
FETÖ hükümlüsü eski Bitlis İstihbarat Şube Müdürü Veysel Özkan İstanbul'da yakalandı
Rüşvet kutusundan baklava: Canlı yayında esprili gönderme
Rüşvet kutusundan baklava: Canlı yayında esprili gönderme
Kadir Ezildi eşi Gamze Ezildi'ye kına gecesi yaptı kurtlarını döktü
Kadir Ezildi eşi Gamze Ezildi'ye kına gecesi yaptı kurtlarını döktü
Özgür Özel'den TRT sözleri: O kadar iş çıkardım, yoklar
Özgür Özel'den TRT sözleri: O kadar iş çıkardım, yoklar