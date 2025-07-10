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Kadir Ezildi eşi Gamze Ezildi'ye kına gecesi yaptı kurtlarını döktü

Kadir Ezildi'nin düğünü bir türlü bitmek bilmiyor. Geçen yıl bugünlerde nişanlanan Kadir Ezildi, kına gecesi yaptı. Kadir Ezildi ile eşi Gamze Ezildi'nin kına gecesi de nişanı gibi dillere destan olacak türdendi. Gamze Ezildi'nin kına kıyafetleri dikkat çekerken Kadir Ezildi bir saniye durmadı kurtlarını döktü.

FOX TV'deki Temizlik programı ile şöhreti yakalayan Kadir Ezildi'nin düğün serisi sürüyor. Kadir Ezildi Gamze Ezildi ile 5 Mayıs 2025 tarihinde nikah kıymıştı. Geçen yıl bu zamanlar da dillere destan olan düğün kıvamında bir nişan töreni yapmışlardı. 

Bu kez Kadir Ezildi eşi Gamze Ezildi'ye dillere destan olacak bir kına gecesi düzenledi. Gamze Ezildi giydiği 2 farklı kına kıyafeti ile dikkat çekti. 

Kadir Ezildi kına gecesinde bir saniye boş durmadı. Davul çalan, halay çeken Kadir Ezildi, eşinin taktığı taçla göbek attı. İşte Kadir Ezildi'nin bitmeyen düğün serisindeki kına gecesi... 

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