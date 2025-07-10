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İstanbul'un üç köprüsüne 15 Temmuz anısına Türk bayrağı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne Türk bayrağı asıldığını duyurdu.

Başkanlık, o anlara ait görüntüleri sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

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