Zafer Şahin'den dikkat çeken paylaşım: Rusya ve İran...

Gazeteci Zafer Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı yapay zekâ destekli videoyla, Rusya’nın İran’ı krizden kurtaran aktör gibi gösterildiğini belirtti.

Gazeteci Zafer Şahin, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir yapay zeka videosu paylaştı. Şahin paylaşımında, “İşler tam olarak bu videodaki gibi gelişmedi. Ama öyle görünüyor. Gösteriliyor…” ifadelerine yer verdi.

Video, Rusya’nın İran’ı doğrudan savunduğu ve krizden çekip çıkardığı izlenimi veriyor. Ancak Şahin, bu anlatının gerçeği tam yansıtmadığına vurgu yaparak, kamuoyunun algı yönetimiyle yönlendirildiğine dikkat çekti.