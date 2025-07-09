Böylesi ilk kez oldu! CHP ve AK Partililerin karşılıklı attığı Erdoğan sloganı

ANKARA'da bugün kameralara sıra dışı bir görüntü takıldı. CHP Milletvekilleri, belediyelere yönelik operasyonları protesto etmek için TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Yürüyüş sırasında CHP'li vekiller 'Erdoğan istifa' sloganı atarken, AK Partililerle karşılaşınca ortaya ilginç bir tablo çıktı. AK Partililer de karşılık verdi ve 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı attı.

Aralarında CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları ve CHP Milletvekillerinin yer aldığı CHP Meclis Grubu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Ellerinde "Egemenlik Milletindir" yazılı pankart ile gözaltına alınan veya tutuklanan belediye başkanlarının fotoğraflarını taşıyan milletvekilleri yürüyüş sırasında, "Erdoğan istifa" sloganları attı.

AK Partililerle karşılaşınca...

CHP milletvekilleri 'Erdoğan istifa' sloganları ile yürürken, AK Partili milletvekillerine denk geldiler. AK partili vekiller 'istifa' sloganını duyunca harekete geçip "Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarıyla karşılık verdiler. Ortaya hayli ilginç ve bugüne kadar hiç görmediğimiz bir tablo çıktı.