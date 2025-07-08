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Zeydan Karalar'ı tutuklama kararı Meclis'i kapattırdı

CHP milletvekilleri TBMM kürsüsünü işgal ederek Adana BŞB Başkanı Zeydan Karalar’ın tutuklanmasını ve Adıyaman BŞB Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ev hapsi kararını protesto etti.

CHP'li belediyelere yönelik cumartesi sabahı gerçekleştirilen son operasyonda gözaltına alınan ve bu sabah İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile 5 isim tutuklandı. Tutuklama kararının ardından CHP'li milletvekilleri Meclis kürsüsünü işgal etti. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, bunun üzerine Meclis'i kapattı.

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