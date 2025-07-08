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Osman Diyadin 'son derece sağlam bilgi' deyip açıkladı AK Parti-Erdoğan-Muhittin Böcek

Yazar Osman Diyadin, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki hafta önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in AK Partiye katılmasını veto ettiği kulisini paylaştı.

"Rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında çarpıcı bir kulis haberi yazar Osman Diyadin paylaştı.

Katıldığı televizyon programında konuşan Diyadin, Böcek'in iki hafta önce AK Parti'ye katılmak istediğini belirterek "İlk kez bilgi vereyim size. Son derece sağlam bilgi. Bundan bir iki hafta önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek AK Parti’ye geçmek için önce AK Parti üst yönetimini devreye sokarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaşıyor. Erdoğan, Böcek'in AK Parti'ye katılma isteğini geri çeviriyor." dedi.

Sunucunun Böcek'in niçin AK Parti'ye katılmayı istediği yönündeki sorusuna Diyadin, "Bugünkü gelişmelere baktığınız zaman yakın süre önce de Muhittin Bey'in böyle bir talebinin olmasının neden olduğunu çok daha iyi görüyoruz. Soruşturmaya konu olayları biliyor. İçeriden bilgiler sızınca da böyle bir hamle yapıyor" yanıtını verdi.

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