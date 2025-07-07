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Şehit Celalettin Uyanık’tan yürek yakan vasiyet

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık’ın, şehit olmadan önceki vasiyet görüntüleri ortaya çıktı. Kur’an-ı Kerim okurken “Şehit olursam paylaş” diyerek kardeşine bıraktığı video ile mağaraya girmeden önce silah arkadaşıyla yaptığı son konuşma, Türkiye’yi yasa boğdu.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki bir mağarada gerçekleştirilen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık’ın (24) vasiyeti olan görüntüleri yürekleri dağladı. Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyünde ikamet eden ve 4 yıldır görev yapan Uyanık'ın Kur’an-ı Kerim’i okurken kaydedilen ve "Eğer olur da bir gün şehit olursam kardeşim, paylaş bunu" diye vasiyet ettiği görüntüleri ortaya çıktı.

CELALETTİN UYANIK’IN MAĞARAYA GİRMEDEN ÖNCEKİ VİDEOSU YAYINLANDI

Mutkili Şehit Celalettin Uyanık’ın mağaraya girmeden önce silah arkadaşı tarafından çekilen videosu da yayınlandı. 12 şehidimizden biri olan Celalettin Uyanık, silah arkadaşının "Devrem şehit olmadan önce son sözlerin" sorusu üzerine "Arkadaşlar selamünaleyküm. Tüm Türkiye’ye halkına buradan selam gönderiyorum. Olur da bana bir hafta içerisinde bir şey olursa, ben zaten gönüllü olarak burada hastane mağarasına giriyorum. Olur da bana bir şey olursa Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki tüm sözleşmeleri erlere yardımcı olun" şeklinde cevap verdi.

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