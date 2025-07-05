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Özgür Özel’den Erdoğan’a: Allah’ın korkağı...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü toplanan MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sert sözlerle eleştirerek, "Madem birinci partisiniz, o zaman sandığa gidelim" çağrısında bulundu. Erdoğan’ın “Türkiye’nin birinci partisi AK Parti” açıklamasına tepki gösteren Özel, “Allah’ın korkağı, sen birinci olsan perende atarak sandığa gidersin” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin olağanüstü toplanan MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sert sözlerle eleştirdi, sandık çağrısı yaptı. Erdoğan’ın “Türkiye’nin birinci partisi AK Parti” sözlerine tepki gösteren Özel, “Allah’ın korkağı, sen birinci olsan perende atarak sandığa gidersin” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçak dönüşü verdiği röportajda, “Şu anda Türkiye’de birinci parti AK Parti’dir” demesine tepki gösteren Özel, bir kez daha sandık çağrısı yaptı. Özel, “Madem birinci partisin, gel. Allah’ın korkağı sen birinci parti olsan sen parende atarak sandığa gidersin” dedi.

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