İzmir'i yakan elektrik direği dendi! Gediz elektrik yalanladı ama bu video çıktı

İZMİR Valisi Süleyman Elban, yangınların elektrik hatlarından kaynaklandığını açıklamış, GDZ Elektrik ise “Somut bir bulgu bulunmamaktadır” diyerek iddiayı reddetmişti... CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabından bir elektrik hattı görüntüsü paylaşarak, “Alın size tespit” ifadeleriyle tartışmaya katıldı.

İzmir'deki yangınların elektrik hatlarından kaynaklandığı açıklandı ancak şirket yalanladı. İzmir Valisi Süleyman Elban, "İnsan kaynaklı ya da sabotajdan kaynaklı yangınımız yok. Hem Ödemiş hem Çeşme hem Seferihisar hem de Foça'daki yangınımız, elektrik hatlarından kaynaklı olarak çıkmış durumda" dedi.

Bölgedeki elektrik altyapısından sorumlu Gdz Elektrik Dağıtım şirketi ise bu iddiaları reddetti. Kurumun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

-Sahada yapılan ilk değerlendirmelere göre, yangınların elektrik hatlarından çıktığına dair somut bir bulgu yoktur.

CHP’li Murat Bakan video paylaştı

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabından bir elektrik hattının videosunu paylaştı. Murat Bakan şunları söyledi: