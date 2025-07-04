Tatile giderken adet geciktirici kullanmak güvenli mi?

Tatil hazırlıkları tamam ama takvimdeki 'istenmeyen misafir' planlarınızı kâbusa çevirmesin. Medipol Sağlık Grubu’ndan Prof. Dr. Evrim Bostancı Ergen'e göre, adet geciktirici ilaçlar kısa süreli kullanımda kalıcı bir risk oluşturmasa da, kesinlikle bir alışkanlığa dönüşmemelidir.

Tatil planları yapılırken birçok kadının aklına o ortak soru takılıyor: "Adet geciktirici ilaçlar güvenli mi?" Bu yaygın endişeye, Medipol Koşuyolu Üniversite Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Evrim Bostancı Ergen son noktayı koyuyor. Prof. Dr. Ergen, bu ilaçların kısa süreli kullanımlarda güvenli olduğunu belirterek, "Sürekli kullanım doğru değil ancak adet düzeni ve doğurganlık üzerinde kalıcı bir etkileri yok" diye ekliyor.

TATİLE ÇIKMADAN ÖNCE DOKTORA DANIŞILMALI

Kadınların özellikle yaz döneminde tatil planlarına göre adet dönemini ertelemek istemesi sık karşılaşılan bir durum. Ancak bu ilaçların her kadına uygun olmadığını belirten Prof. Dr.Ergen, “Kısa süreli, geçici kullanımda bu ilaçlar güvenlidir. Fakat mutlaka bir hekim kontrolünde alınmalı. Gelişi güzel, dost tavsiyesiyle ya da internetten edinilen bilgilerle kullanılmamalıdır” diye uyarıyor. Bu ilaçların, vücudun doğal hormonlarına benzer içeriklere sahip olduğunu aktaran Prof. Dr. Ergen, adet döngüsünü sadece geçici olarak etkilediklerini söyledi. “Doğurganlık üzerinde kalıcı bir etkileri yok. Ancak sık ve kontrolsüz kullanım, hormon dengesinde geçici bozulmalara yol açabilir” dedi.

SÜREKLİ KULLANIM YERİNE KİŞİYE ÖZEL PLANLAMA

Adet geciktirici ilaçların sürekli kullanımı önerilmediğini vurgulayan Prof. Dr. Ergen, bu yöntemin yalnızca özel durumlar için değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Ergen“Eğer kişi ağrılı, yoğun ve yaşam kalitesini düşüren adet dönemleri yaşıyorsa, bu durumda altta yatan neden araştırılmalı ve kişiye özel uzun vadeli bir tedavi planı yapılmalıdır” dedi. Sıklıkla başvurulan bu yöntemin geçici rahatlık sağladığını ancak uzun vadeli çözüm getirmediğini belirten Ergen, her kadının adet düzeni ve hormonal yapısının farklı olduğuna dikkat çekti. Bu yüzden özellikle doğurganlık çağındaki kadınların gelişigüzel ilaç kullanımından kaçınması gerektiğini söyledi.

“DEVAMLI DEĞİL, KISITLI DÖNEMLER İÇİN ÖNERİYORUZ”

Zor durumlarda sürekli olmamak şartıyla bu ilaçların kullanılabileceğini belirten Prof. Dr. Ergen, “Biz de zaman zaman bu ilaçları öneriyoruz ama bu, her yaz tatilinde alışkanlık haline gelmemeli. Gerektiğinde kısa dönemlerde, örneğin 7 ile 10 gün gibi, geçici süreyle kullanılabilir. Önemli olan, bunu düzenli hale getirmemek” dedi. Adet geciktirici ilaçların, hekim kontrolünde ve doğru zamanlamayla kullanıldığında kadınların yaşam kalitesine katkı sağladığını söyleyen Prof. Dr. Ergen, “Kadınlar her zaman hormonlarına ve vücutlarına kulak vermeli. Bilinçli kullanıldığında bu ilaçlar güvenli ve faydalıdır. Ancak ‘nasıl olsa bir şey olmuyor’ diyerek her tatilde başvurmak uzun vadede istenmeyen sonuçlara yol açabilir” diyerek uyarılarını yineledi.