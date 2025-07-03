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Meclis'te "Derisi Kalın" tartışması: Varank ve Başarır arasında dikkat çeken polemik

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bugün dikkat çeken bir tartışma yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile AK Parti Bursa Milletvekili ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank arasında sert ve ironik ifadelerin yer aldığı bir polemik yaşandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bugün ilginç bir tartışma yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank arasında geçen diyalog, Meclis tutanaklarına ve sosyal medyaya yansıdı.

Başarır, hükümeti eleştirirken Varank için “derisi kalın” ifadesini kullandı. Bu sözler üzerine kürsüye gelen Varank, esprili bir dille yanıt verdi:

“Ben sizinle hiç temasta bulunmadım. Benim derimin kalın olduğunu nereden biliyorsunuz?”

Bu çıkış Meclis salonunda hem şaşkınlık hem de gülüşmelere yol açtı. Tartışmanın yer aldığı video sosyal medyada hızla yayıldı.

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