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Buca Belediye Başkanı'ndan yangın açıklaması: Cehennemi yaşıyoruz

İzmir'in Buca, Ödemiş ve Çeşme ilçelerinde etkili olan orman yangınları rüzgarın etkisiyle şiddetini artırırken, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, iki köyün tahliye edildiğini ve yangının kent merkezine ilerlediğini açıkladı. “Buca’da cehennemi yaşıyoruz” diyen Duman, tarım alanlarının yok olduğunu, hayvanların öldüğünü ve tüm kurumlardan acil destek beklediklerini belirtti.

Yaz ayının gelmesiyle beraber Türkiye'nin birçok ilinden yangın haberleri gelmeye başladı. Günlerdir yangınlarla mücadele havadan ve karadan aralıksız sürüyor. İzmir’in Buca, Ödemiş, Çeşme ilçelerinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle şiddetini her geçen saat arttırıyor.

“BUCA’DA CEHENNEMİ YAŞIYORUZ”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, konuyla ilgili tv100’e açıklamalarda bulundu. Zor durumda olduklarını vurgulayan Duman şunları söyledi; “Bir haftadır İzmir cayır cayır yanıyor. Bugün akşam 17:00 sularında  başlayan yangın rüzgarın etkisiyle giderek büyüdü. Söndürmek için mücadele veriyoruz. Gerek havadan gerek karadan. Büyükşehir belediyesinin itfaiye ekipleri, ilçe belediye başkanlarımızın destekleriyle fakat yangının önüne geçemedik git gide artıyor. Buca’da şu an bir cehennemi yaşıyoruz.

“2 KÖYÜ TAHLİYE ETTİK”

2 tane köyümüzün sınırına yanaştı. 2 köyümü tahliye yapmak zorunda kaldık. Tüm kurumlarımızdan Buca’ya ve İzmir’e destek bekliyoruz. Tarım alanlarımız yok oldu, bütün hayvanlarımız öldü. Gerçekten çok zor durumdayız. Kent merkezine doğru ilerlemeye devam ediyor.

“ACİL DESTEK BEKLİYORUZ”

Yangın git gide büyüyor ve biz destek bekliyoruz. Eğer risk devam ederse üçüncü köyümüzü de tahliye yapmaya başlayacağız. Söndürme çalışmalarının dışında soğutma çalışmalarını yapıyoruz.”

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