İzmir'de ziraat alanı yangını ormana sıçradı
İzmir Çeşme’de ziraat alanında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına, çok sayıda uçak, helikopter, arazöz ve TOMA ile havadan ve karadan müdahale ediliyor; risk nedeniyle bazı mahalleler tahliye edildi. Ekiplerin yoğun çalışması ve vatandaş desteğiyle yangının kontrol altına alınması hedefleniyor.
İzmir'in Çeşme ilçesinde ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ildır Mahallesi'ndeki ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 18 helikopter, 36 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.