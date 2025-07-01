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Özgür Özel: Erdoğan artık cunta başkanıdır

CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının 100. gününde Saraçhane’de yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “cunta başkanı” olarak nitelendirerek, 19 Mart’ı darbe olarak tanımladı.

Cumhurbaşkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmmaoğlu'nun tutuklanmasının 100. gününde Saraçhane'de konuşan CHP lideri Özgür Özel, "Bu darbenin başında bir cunta başkanı var. Milletin Cumhurbaşkanı olarak seçtiği Recep Tayyip Erdoğan artık Cumhurbaşkanı değil, cunta başkanıdır!" dedi.

Özel, 19 Mart'ın darbe olduğunu söylerken, "İmamoğlu 'suç örgütü lideridir' diye servis ettikleri haber, bu darbenin bildirisidir. Her darbe bildirisi gibi önce TRT'den okunmuştur" dedi.

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