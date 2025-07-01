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Dursun Çiçek'ten Sinan Burhan'a: Yeni iş arayın

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, tv100’de katıldığı yayında gazeteci Sinan Burhan’a yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. "CHP iktidara gelirse televizyonlar kapanacak" imasında bulunan Çiçek, Burhan’a "yeni iş arayın" dedi; Burhan ise bu sözlere sosyal medya hesabından “tehdit” diyerek tepki gösterdi.

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, tv100'deki Son durum isimli programa telefonla bağlandı. CHP'de yaşanan kurultay krizi ile ilgili tartışılan konu üzerine konuşan Çiçek, Gazeteci Sinan Burhan'a yönelik dikkat çeken sözler sarf etti. 

"YENİ İŞ ARAYIN"

"Sinan bey, bizim adayımız Ekrem İmamoğlu olur, Mansur Yavaş olur, seçimi kaybediyorsunuz" diyen Dursun Çiçek, Sinan Burhan'a "yeni iş arayın" dedi.

Sinan Burhan ise Çiçek'e, "Siz de mi 'hangi gazeteciler bizim aleyhimizde konuştu, hangi gazetecilere ceza vereceğiz' diye şecere tutuyorsunuz" sorusunu yöneltti. 

Dursun Çiçek ise "CHP'ye böyle şiirler yazıp övgüler dizemeyeceğine göre, televizyonlar kapanacak, televizyonlar davet etmeyecek. Başka bir iş bulsun diyorum." ifadelerini kullandı.

"CHP TARZI BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ"

Sinan Burhan, sosyal medya hesabından Çiçek'e tepki göstererek, "Dursun Çiçek’ten tehdit. CHP iktidara gelince beni işten atacaklarmış. Sözde yandaş kanalları kapatacaklarmış. İşte CHP tarzı basın özgürlüğü…" şeklinde paylaşımda bulundu.

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