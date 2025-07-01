AK Partili Hacıoğulları'ndan Leman Dergisi'ne Meclis'te salavatlı tepki

AK Partili Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Leman dergisinde yayınlanan karikatüre TBMM’de salavat getirerek tepki gösterdi.

Lema Dergisinde yayınlanan karikatürün ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları tepki olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde salavat getirdi.

Hacıoğulları yaptığı konuşmada,

"Biz bir karikatüre güzellikle karşılık vereceğiz. Ve burada Gazi Mecliste tüm tüm partilerden bütün vekillerimiz hep beraber söyleyelim"

diyerek salavat getirdi. Bazı vekiller ise eşlik etti.

Salavat nedir?

Salavat, İslam dininde Hz. Muhammed'e duyulan sevgi ve saygıyı ifade etmek için getirilen özel bir dua ve selam ifadesidir.