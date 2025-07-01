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POLİTİKA

BBP lideri Mustafa Destici: "Lağım çukuru olan bu paçavrayı kapatmak yetmez..."

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Leman dergisine tepki gösterdi. Destici "Lağım çukuru olan bu paçavrayı kapatmak yetmez." dedi.

 Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayımlayan Leman dergisine tepki gösterdi.

Destici paylaşımında şunları kaydetti:

“Türk, peygamberine hakaret edilen yerde bıçağı sıyırır başını belaya koyar.” Aynen…

Lağım çukuru olan bu paçavrayı kapatmak yetmez. İdarecileri başta olmak üzere sorumluluğu olanlar ve bu hadsiz çizimi yapanlar öyle bir cezaya çarptırılmalı ki, bir daha hiç kimse böyle bir namussuzluğa bırakın cesaret etmeyi, aklından dahi geçirememelidir. #lemandergisikapatılsın"

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