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Bursalı’nın “trol” çıkışına, Yarkadaş’tan “çikolata kutusu” yanıtı

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın CHP kurultay sürecine ilişkin “makam ve iş vaadi” iddiaları parti içinde ve medya dünyasında tartışma yarattı. Yarkadaş, süreci “milli güvenlik sorunu” olarak nitelendirirken, Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı’nın “yandaş trol” suçlamasına “Troll sensin, çikolata kutusundan maaş alanlara troll denir” sözleriyle karşılık verdi.

CHP'de kurultay sürecinde delegelere makam ve iş vaadinde bulunulduğunu, bunun da davaya konu olduğunu söyleyen Gazeteci Barış Yarkadaş, yaşanan sürecin "bir milli güvenlik sorunu" olduğunu öne sürdü. Yarkadaş, “Parası olanın siyaseti dizayn ettiği bir CHP mi istiyoruz?” ifadeleriyle mevcut parti yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Barış Yarkadaş’ın bu açıklamaları üzerine CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, çocuklarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe girdiğinin doğru olmadığını söyledi. Barış Yarkadaş ise açıklamalarında Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek'in ismini telaffuz etmediğini, hatta ima bile etmediğini dile getirdi

Yarkadaş’ın açıklamalarını alıntılayan Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı ise sosyal medya hesabından Yarkadaş’a yönelik “Bir gasteci yandaş trol” ifadelerini kullandı.

Bursalı’nın paylaşımına yanıt veren Yarkadaş “Troll sensin. Troll, senin gibi maaşını çikolata kutusunda gelen paradan alanlara denir. Konuşturma beni” diyerek tepki gösterdi. Yarkadaş, Bursalı’yı yıllarca bilim dergisi çıkarıp, izlemediği videolar hakkında yorum yapmakla da eleştirdi. Tartışma sosyal medyada geniş yankı buldu. 

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